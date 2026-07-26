В Петербурге прощаются с журналистом Сергеем Шолоховым

В Воскресенской церкви на Смоленском кладбище проходит прощание с Сергеем Шолоховым. К гробу приносят множество цветов, венок прислал театр имени Миронова. На церемонии собрались около 100 человек — близкие, друзья и коллеги.

«Сергей Шолохов был настоящим петербуржцем, память о нем всегда будет хранить наш город», — зачитали слова губернатора Петербурга Александра Беглова, рассказали в ТАСС.

Напомним, журналист, кинокритик и искусствовед Сергей Шолохов ушел из жизни 18 июля в возрасте 67 лет. Об его смерти сообщил пасынок, музыкант Всеволод Москвин.

Шолохов родился в Ленинграде в 1958 году. С 1991 года Шолохов выпускал программу «Тихий дом» — она с перерывами выходила на разных каналах федерального телевидения вплоть до 2017 года.