Под Петербургом аистята выгнали отца из гнезда — он ночевал на столбе

Полуторамесячные аистята, появившиеся на свет у пары, свившей гнездо на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождествено, выгнали отца из дома. Картину заснял биолог Павел Глазков, он поделился снимками в телеграм-канале «Каждой твари по паре».

Белые аисты гнездятся здесь не первый год. Но на этот раз, когда отец семейства решил отдохнуть в гнезде, дети устроили бунт. Они требовали ужин: дергали задремавшего родителя за перья, а затем принялись щипать за суставы. Тот не выдержал и улетел. Позже его заметили отдыхающим на фонарном столбе.

Мать несколько раз прилетала к птенцам: покормила, подремонтировала гнездо и снова отправилась на поиски пропитания.