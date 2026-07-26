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Под Петербургом аистята выгнали отца из гнезда — он ночевал на столбе

Биолог Павел Глазков заснял семейную разборку в Гатчинском районе Ленобласти.

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

Полуторамесячные аистята, появившиеся на свет у пары, свившей гнездо на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождествено, выгнали отца из дома. Картину заснял биолог Павел Глазков, он поделился снимками в телеграм-канале «Каждой твари по паре».

Белые аисты гнездятся здесь не первый год. Но на этот раз, когда отец семейства решил отдохнуть в гнезде, дети устроили бунт. Они требовали ужин: дергали задремавшего родителя за перья, а затем принялись щипать за суставы. Тот не выдержал и улетел. Позже его заметили отдыхающим на фонарном столбе.

Мать несколько раз прилетала к птенцам: покормила, подремонтировала гнездо и снова отправилась на поиски пропитания.

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

Полуторамесячные аистята уже почти как взрослые, но их выдают темно-серые клювы — у родителей они красные. Самца можно узнать по длинным перьям на шее — остаткам брачного украшения.

В этом году у пары вылупились двое птенцов (у аистов может быть до пяти, но выживают не все).

Глазков отметил, что «часть белых аистов из нашего региона зимует в Африке, вплоть до южной. Отлет еще не скоро, через пару месяцев».

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