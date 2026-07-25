По всему миру произошел массовый сбой в работе ChatGPT

Пользователи ChatGPT столкнулись с массовыми проблемами в работе сервиса.

За последний час поступило 309 жалоб, а за сутки их число превысило 3500. Больше всего сообщений поступило из Казахстана (составляет 6% всех обращений), затем следуют США (5%) и Москва (4%).

Среди зафиксированных проблем 39% пользователей жалуются на сбои в работе уведомлений, 33% сообщают о проблемах с личным кабинетом, а ещё 17% указывают на общий сбой в работе ChatGPT.

Причины сбоя и сроки его устранения пока неизвестны.