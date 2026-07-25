Выходные в Петербурге пройдут без дождей: температура поднимется до +26 градусов

В субботу, 25 июля, погоду в Петербурге начнет определять гребень антициклона с юго-запада.

Днем температура в городе поднимется до +22…+24 градусов, в Ленобласти ожидается от +21 до +26 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье осадков уже не будет. Ночью температура составит +15…+17 градусов, днем воздух прогреется до +24…+26 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус.