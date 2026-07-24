Пространство с кофейней, музеем и спортзалом создают вокруг Скорбященской церкви в Стеклянном городке. Показываем, как оно выглядит

Второе рождение храм переживает с 2017 года — тогда его начали возводить заново. Строительство сопровождал масштабный отвод инженерных сетей, проложенных в советское время под местом, где сейчас находится церковь. Это было необходимо, что восстановленный храм не провалился. Основные строительные работы завершили к 2020 году, а в декабре 2022-го в здании впервые за 105 лет прошла Божественная литургия. Сейчас внутри продолжается роспись. Регулярные богослужения, по словам отца Богдана, в возрожденном храме планируют начать к ближайшему Рождеству.

Внешний облик церкви воссоздали по историческим архивам, а интерьер художники создают заново — исторические фотографии росписей не сохранились. Над оформлением работает команда под руководством преподавателя Академии художеств Дмитрия Селиванова.