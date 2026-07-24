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Пространство с кофейней, музеем и спортзалом создают вокруг Скорбященской церкви в Стеклянном городке. Показываем, как оно выглядит

В Невском районе продолжается возрождение храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)» на проспекте Обуховской Обороны, 24. Вместе с восстановлением церкви здесь формируется общественное пространство с музеем, кофейней, образовательным центром и набережной. О проекте журналистам рассказал настоятель прихода иерей Богдан Полевой во время экскурсии. На ней побывала Собака.ru.

Восстановленный храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость (с грошиками)».
Максим Бабенко / Собака.ru

Восстановленный храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость (с грошиками)».

Внутреннее убранство часовни при храме.
Максим Бабенко / Собака.ru

Внутреннее убранство часовни при храме.

Максим Бабенко / Собака.ru

Второе рождение храм переживает с 2017 года — тогда его начали возводить заново. Строительство сопровождал масштабный отвод инженерных сетей, проложенных в советское время под местом, где сейчас находится церковь. Это было необходимо, что восстановленный храм не провалился. Основные строительные работы завершили к 2020 году, а в декабре 2022-го в здании впервые за 105 лет прошла Божественная литургия. Сейчас внутри продолжается роспись. Регулярные богослужения, по словам отца Богдана, в возрожденном храме планируют начать к ближайшему Рождеству.

Внешний облик церкви воссоздали по историческим архивам, а интерьер художники создают заново — исторические фотографии росписей не сохранились. Над оформлением работает команда под руководством преподавателя Академии художеств Дмитрия Селиванова.

Роспись храма, над которой продолжают работать художники.
Максим Бабенко / Собака.ru

Роспись храма, над которой продолжают работать художники.

Максим Бабенко / Собака.ru
Максим Бабенко / Собака.ru
Максим Бабенко / Собака.ru

По словам художника, роспись выполнена в стилистике русского модерна. В работе авторы опирались на убранство собора Пантелеимона Целителя в Новом Афоне. На стенах уже можно увидеть сцены Рождества, Крещения, Сретения, Успения, Вознесения и образ иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В оформлении преобладают сине-зеленые и глубокие терракотовые оттенки, а золотые детали выполнены из сусального золота.

Одним из центров нового пространства стал музей, созданный петербургским бюро музейной сценографии «Метаформа». Экспозиция рассказывает об истории Стеклянного городка и самого храма, который до революции был одним из центров общественной жизни района. Здесь можно узнать историю чудотворной иконы «с грошиками» и блаженной Матренушка-Босоножки, а также увидеть археологические находки: метлахскую плитку, фрагменты росписей, лепнины, изразцов, церковной утвари и архивные фотографии.

Музей при храме открыт для посетителей в выходные, а по воскресеньям в нем проводят экскурсии.
Роман Соколов / предоставлено пресс-службой «Метаформа»

Музей при храме открыт для посетителей в выходные, а по воскресеньям в нем проводят экскурсии.

Роман Соколов / предоставлено пресс-службой «Метаформа»
Роман Соколов / предоставлено пресс-службой «Метаформа»
Роман Соколов / предоставлено пресс-службой «Метаформа»

Виктория Тарасова

Творческий директор бюро музейной сценографии «Метаформа»

Существует консервативный взгляд, согласно которому храм — это прежде всего место для глубокого духовного опыта. Но сегодня все больше людей воспринимают его и как важную часть социокультурной жизни. Именно эту идею разделяет отец Богдан. Наша задача заключалась в том, чтобы помочь команде проекта с художественным воплощением, архивными материалами и историческими текстами.

Благоустроенная набережная с видом на Неву.
Максим Бабенко / Собака.ru

Благоустроенная набережная с видом на Неву.

Помимо музея и храма, в пространство уже входят воскресная школа, детский образовательный центр имени священномученика Петра Скипетрова, детская площадка, прогулочная набережная вдоль Невы и кофейня «Грошики», которая получила звание самой популярной в Невском районе по версии 2ГИС и стала петербургским ответом московской трапезной «Антипа». Готовится к открытию спортзал.

Богдан Полевой

Настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками»

Мы хотим, чтобы сюда приходили не только по воскресеньям на богослужение. Чтобы люди чувствовали: это их место, здесь можно быть с семьей, с детьми, заниматься спортом, выпить кофе, посмотреть на Неву, поговорить. Храм — это не просто здание и религиозные атрибуты, это люди и реальная общинная жизнь вокруг него.

Роман Соколов / предоставлено пресс-службой «Метаформа»

История Скорбященской церкви тесно связана с событием 1888 года. После удара молнии в часовне Императорского стеклянного завода случился пожар. Храм сгорел целиком, однако уцелела икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость», к которой прилипли 12 медных монет из кружки для пожертвований. Причем изображение стало только ярче и четче. Это сочли чудом, и спустя несколько лет на месте часовни построили каменный храм по проекту Александра фон Гогена и Александра Иванова. Еще одной святыней стала могила блаженной Матренушки-Босоножки, похороненной рядом с церковью. В 1933 году советские власти разрушили храм.

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