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Банки популярных сервисов и система «Золотая Корона» попали в санкционный список Евросоюза

Евросоюз опубликовал 21-й пакет санкций. В новый список вошли 94 банка и финансовые организации, включая Московскую биржу, петербургского хостинг-провайдера Beget и ряд других компаний. Теперь физическим и юридическим лицам из стран Евросоюза запрещено прямо или косвенно предоставлять этим организациям денежные средства и иные экономические ресурсы.

Miha Creative / Shutterstock

Под ограничения попали «Яндекс Банк», «Озон Банк», «Вайлдберриз Банк», «МТС Банк», «Почта Банк», а также цифровые банки «Точка», «Модульбанк», «Бланк банк» и «Цифра банк».

Санкции также затронули новосибирскую РНКО «Платежный центр», которая обслуживает систему денежных переводов «Золотая Корона». В документе Совета ЕС говорится, что организация входит в группу «Центр финансовых технологий» и выполняет функции расчетного центра для нескольких платежных систем. После публикации санкционного списка приложение Korona Pay перестало предлагать переводы в Казахстан и Грузию, убедилась Собака.ru.

В 2022 году, когда с российского рынка ушли Visa, Mastercard и Western Union, а также сервисы Wise, PayPal и Paysend, «Золотая Корона» стала одним из основных способов международных денежных переводов для россиян, в том числе проживающих за рубежом. Сервис работал в Европе с 2020 года под брендом Korona Pay. В 2024 году систему уже включали в санкционный список США.

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