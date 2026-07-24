Банки популярных сервисов и система «Золотая Корона» попали в санкционный список Евросоюза

Под ограничения попали «Яндекс Банк», «Озон Банк», «Вайлдберриз Банк», «МТС Банк», «Почта Банк», а также цифровые банки «Точка», «Модульбанк», «Бланк банк» и «Цифра банк».

Санкции также затронули новосибирскую РНКО «Платежный центр», которая обслуживает систему денежных переводов «Золотая Корона». В документе Совета ЕС говорится, что организация входит в группу «Центр финансовых технологий» и выполняет функции расчетного центра для нескольких платежных систем. После публикации санкционного списка приложение Korona Pay перестало предлагать переводы в Казахстан и Грузию, убедилась Собака.ru.

В 2022 году, когда с российского рынка ушли Visa, Mastercard и Western Union, а также сервисы Wise, PayPal и Paysend, «Золотая Корона» стала одним из основных способов международных денежных переводов для россиян, в том числе проживающих за рубежом. Сервис работал в Европе с 2020 года под брендом Korona Pay. В 2024 году систему уже включали в санкционный список США.