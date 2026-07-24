Проект «Легко-Легко» переезжает и устраивает «чемоданную распродажу»

До конца августа в пространстве на Большой Пушкарской, 10 можно купить более 500 редких товаров: открытки, авторскую керамику, шопперы и футболки из архивных коллекций. Все вырученные средства направят на обустройство нового помещения и создание будущих коллекций сувениров.

«Легко-Легко» появился в 2009 году по инициативе волонтеров фонда помощи онкопациентам AdVita. Доходы от продажи сувениров направляются на поддержку благотворительных организаций. В 2016 году у проекта открылись инклюзивные мастерские, где сегодня работают пять сотрудников с инвалидностью. Каждый год команда проводит более 100 благотворительных мероприятий, а за все время существования проекта на помощь людям с онкологическими заболеваниями было перечислено свыше 18 миллионов рублей.