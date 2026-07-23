После урагана Павловский парк лишился более тысячи деревьев

Из-за шторма парк оставался закрытым до 17 июля. До понедельника, 20 июля, музей-заповедник работал с ограничениями, а после вернулся к обычному графику. При этом сейчас зоны «Ижорская аллея», «Липецкая аллея» и «Тярлево» временно остаются закрытыми.

На прошлой неделе, 15 июля, администрация парка анонсировала в соцсетях раздачу порубочные остатков берез, елей, лип и дубов, упавших в результате урагана, однако позже удалило сообщение об этом. В учреждении при этом уточнили, что возможность получить поленья все же появится, но только после того, как парк приведут в порядок. В посте говорилось, что это произойдет не раньше чем через две недели.

Вечером в субботу, 11 июля, в Петербурге и Ленобласти прошел ураган с ливнями и продолжительной грозой, после которых затопило Коломяжский проспект, улицы у метро «Пионерская», Удельный парк и выход у станции «Площадь восстания». МЧС сообщило о двух смертях: женщины погибли во время сплава на сапах. Также после ночной грозы в Ленобласти более 42 тысяч жителей остались без света. Электричество восстановили 13 июля. Кроме того, на следующий день после дождей в Кудрове вышла из берегов река Оккервиль и затопила одноименный парк.