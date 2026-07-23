Первый за семь лет студенческий обмен между Японией и Россией произойдет в августе

Дипломаты отметили, что после 2022 года «японским студентам по-прежнему сложно учиться в России», однако эти поездки все же нужны. «Хотя в настоящее время японско-российские отношения находятся в тяжелой ситуации, в среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжение гуманитарных обменов имеет важное значение. В частности, мы считаем крайне важным для молодого поколения, которому предстоит поддерживать будущие японско-российские отношения, изучение языков друг друга и участие в обменах», — прокомментировала японская сторона информагентству.

Молодежные обмены между Россией и Японией запустили в 1999 году, тогда страны подписали межправительственное соглашения и создали специальную двухстороннюю комиссию. За все время участниками обменов стали почти 10 тысяч человек. В 2022 году власти Японии отказались от культурных и гуманитарных обменов с Россией.

С тех пор японское правительство рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в страну. Однако в сентябре 2025 года правила смягчили. С тех пор разрешены поездки по уважительным причинам — в том числе для работы, учебы, научных исследований, участия в культурных проектах и гуманитарных миссиях.