Прогнозы изменились: выходные в Петербурге не будут сухими

«Вот сегодня ночью (23 июля — Прим. ред.) на севере города практически не было дождя, а на юго-востоке налило до 10 миллиметров осадков», — объясняет этот принцип эксперт.

По словам Колесова, холодно в ближайшие дни не будет: в дневные часы воздух прогреется выше +20 градусов, а в воскресенье и понедельник — до +25. Однако по ночам в городе не будет теплее +13…+15 градусов, отмечает синоптик.

В понедельник, 20 июля, Александр Колесов сообщал о циклоне, который принесет в город дожди и похолодание. Тогда эксперт говорил, что выходные в Петербурге будут теплыми и сухими.