Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Прогнозы изменились: выходные в Петербурге не будут сухими

Все предстоящие дни в Петербурге будут облачными и с большим количеством кратковременных дождей, предупреждает синоптик Александр Колесов. При этом они могут пройти местами.

Lizavetta / Shutterstock.com

«Вот сегодня ночью (23 июля — Прим. ред.) на севере города практически не было дождя, а на юго-востоке налило до 10 миллиметров осадков», — объясняет этот принцип эксперт.

По словам Колесова, холодно в ближайшие дни не будет: в дневные часы воздух прогреется выше +20 градусов, а в воскресенье и понедельник — до +25. Однако по ночам в городе не будет теплее +13…+15 градусов, отмечает синоптик.

В понедельник, 20 июля, Александр Колесов сообщал о циклоне, который принесет в город дожди и похолодание. Тогда эксперт говорил, что выходные в Петербурге будут теплыми и сухими.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: