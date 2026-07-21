Теперь пришли за минипигами: два антикафе с животными наказали за работу без документов

На 40 тысяч рублей оштрафовали владелицу «Ранчо Хрюнчо» на Садовой, 29. Сюда сотрудники ведомства нагрянули еще в мае. Как утверждают инспекторы, у предпринимательницы не было лицензии для использования животных в развлекательных целях и документов на их перемещение. Кроме того, в самом зоопарке отсутствовали места для сбора и хранения биологических отходов. В Россельхознадзоре считают, что таким образом заведение нарушило сразу несколько статей административного кодекса — об «использовании животных в культурно-зрелищных целях», о «нарушении ветеринарно-санитарных правил», а также о «нарушении правил перевозки».

Накануне антикафе опубликовало в соцсетях пост, в котором заявило, что относится к своим поросятам с любовью и обеспечивает им должный уход: «Каждый наш минипиг проходит регулярные ветеринарные осмотры, аналогичные тем, которые проходят люди! Это включает в себя полный комплекс диагностических процедур, профилактические прививки и своевременное лечение при любых недомоганиях. Более того, каждый минипиг имеет свой собственный ветеринарный паспорт!»

Заведение «Пигги Плейс» на Невском, 65 сотрудники Россельхознадзора проверили в июне. По их словам, здесь они нашли «аналогичные нарушения». Владельцу выдали предписание, а также составили на него административный протокол.

На прошлой неделе ведомство также отчиталось о своем визите в «Бар Капибар» на Стремянной, 16. Инспекторы посчитали, что хозяин кафе нарушил закон об «использовании животных в культурно-зрелищных целях», так как гости почесывали, поглаживали и кормили капибар, хотя эти грызуны не входят в официальный перечень животных, которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями. За такое нарушение владельцу может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей.