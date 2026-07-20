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«Конная экомилиция» заработала в Ленобласти

Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, одним из инициаторов эксперимента стала Амина Любицкая — коннозаводчик Ахалтекинской породы лошадей, которая официально поступила на работу в экомилицию и получила должность инспектора.

соцсети Александра Дрозденко

Основная задача конного подразделения экомилиции — патрулировать леса и вовремя докладывать о нелегальных свалках в областной комитет эконадзора. Кроме того, инспекторы на лошадях отслеживают незаконные вырубки леса и костры, а также занимаются просвещением.

«Как показывает практика, к инспекторам на красивых, ухоженных лошадях люди прислушиваются гораздо охотнее», — комментирует работу конной экомилиции губернатор.

В середине мая областная администрация сообщила о создании этого подразделения. Его сотрудников представили в Гатчинском округе.

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