Собака.ru - в Poool: волны новой искренности!

Кухня, музыка и свежий выпуск Собака.ru прямо на стойке делают Poool идеальным препати-логовом. Оммаж нулевым тут не предполагает бешеных афтерпати. Poool открыт до трех утра только с четверга по субботу и блюдет режим добрососедской тишины. Шампанское закусываем жарехой и солеными сибирскими груздями — вот это и есть новая искренность! Каждое блюдо Чистяков задумал идеальной парой к игристому. Бестселлер Poool — «Крем из бычков в томатном соусе»: бычки замешивают с творожным сыром, получившийся крем настаивают пару суток, добавляют зеленый чили, горчицу, сибулет, слайсы маринованного огурца, — и отправляют на столы с бокалом лансона в придачу.

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