Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Собака.ru - в Poool: волны новой искренности!

Новое шампань-бистро у Мальцевского рынка открыл шеф-повар и ресторатор Владимир Чистяков (масштабный мультигастроформат «Санта Глория» у Биржевого моста — тоже его авторства!), где готовит то, что любит сам. 

Фото предоставлено пресс-службой Poool
Фото предоставлено пресс-службой Poool
Фото предоставлено пресс-службой Poool
Фото предоставлено пресс-службой Poool
Те самые бычки!
Фото предоставлено пресс-службой Poool

Те самые бычки!

Кухня, музыка и свежий выпуск Собака.ru прямо на стойке делают Poool идеальным препати-логовом. Оммаж нулевым тут не предполагает бешеных афтерпати. Poool открыт до трех утра только с четверга по субботу и блюдет режим добрососедской тишины.  Шампанское закусываем жарехой и солеными сибирскими груздями — вот это и есть новая искренность! Каждое блюдо Чистяков задумал идеальной парой к игристому. Бестселлер Poool — «Крем из бычков в томатном соусе»: бычки замешивают с творожным сыром, получившийся крем настаивают пару суток, добавляют зеленый чили, горчицу, сибулет, слайсы маринованного огурца, — и отправляют на столы с бокалом лансона в придачу.

Фонтанная ул., 1

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: