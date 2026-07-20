Почему лоси гуляют по улицам Петербурга и когда ждать новый «вспышки» визитов зверей в город, рассказал биолог

По словам биолога, в визитах лосей в Петербург нет ничего необычного: здесь у них нет естественных врагов, а охота на животных запрещена, поэтому они и не боятся заходить в город. Кроме того, по данным Комитета по природопользованию, в административных границах Петербурга уже обитает более 30 особей. Еще часть сохатых приходит из Ленобласти, где их популяция превышает 26 тысяч.

Сейчас к людям чаще выходят молодые животные. Это связано с тем, что в мае у сохатых начинается период рождения потомства, и самки отгоняют от себя годовалых лосей. Новую волну появления этих зверей в городе, по прогнозу Глазкова, стоит ожидать уже в августе, когда у них начнется брачный сезон.

Встреча с лосем может быть опасной для человека, предупреждает ученый. Несмотря на то что это травоядное животное, удар его копыт способен привести к смерти. Поэтому, если вы встретили лося, не пытайтесь приблизиться к нему. В таких случаях биолог советует позвонить в Мобильную экологическую дежурную службу по телефону (812) 417-59-36 и по возможности сфотографировать зверя, чтобы сотрудники ведомства смогли убедиться, что речь действительно идет о лосе.