Почему лоси гуляют по улицам Петербурга и когда ждать новый «вспышки» визитов зверей в город, рассказал биолог

Утром в понедельник, 20 июля, сохатого заметили на Репищевой улице, а ближе к станции метро «Комендантская» горожане увидели уже двух животных. Подобные случаи происходили и на прошлой неделе: тогда лесные гости вышли на дороги Планерной улицы. Почему дикие звери появляются в городе и можно ли считать такие визиты нормой, Собака.ru рассказал кандидат биологических наук и автор блога о животном мире «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
По словам биолога, в визитах лосей в Петербург нет ничего необычного: здесь у них нет естественных врагов, а охота на животных запрещена, поэтому они и не боятся заходить в город. Кроме того, по данным Комитета по природопользованию, в административных границах Петербурга уже обитает более 30 особей. Еще часть сохатых приходит из Ленобласти, где их популяция превышает 26 тысяч.
Сейчас к людям чаще выходят молодые животные. Это связано с тем, что в мае у сохатых начинается период рождения потомства, и самки отгоняют от себя годовалых лосей. Новую волну появления этих зверей в городе, по прогнозу Глазкова, стоит ожидать уже в августе, когда у них начнется брачный сезон.
Встреча с лосем может быть опасной для человека, предупреждает ученый. Несмотря на то что это травоядное животное, удар его копыт способен привести к смерти. Поэтому, если вы встретили лося, не пытайтесь приблизиться к нему. В таких случаях биолог советует позвонить в Мобильную экологическую дежурную службу по телефону (812) 417-59-36 и по возможности сфотографировать зверя, чтобы сотрудники ведомства смогли убедиться, что речь действительно идет о лосе.
Павел Глазков
Кандидат биологических наук и автор блога о животном мире «Каждой твари по паре»
Специалисты приедут и сделают все профессионально. Самостоятельно ничего предпринимать не нужно. Комитет по природопользованию уже отработал схему взаимодействия с лосями. По одному из сценариев сотрудники приезжают на вызов, усыпляют животное с помощью ружья со снотворным, а затем перевозят его в безопасное место — как для самого лося, так и для людей.
На выходных «Леноблпожспас» сообщил об автомобильной аварии в Гатчинском округе с участием лося. Водитель наехал на животное, после чего машина съехала в кювет. Люди, находившиеся в машине получили травмы, а лось погиб.
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