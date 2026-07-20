За год в Петербурге стало меньше летних веранд и заведений со столиками на улице

За последние 12 месяцев количество летних веранд в Петербурге уменьшилось на 10,3%. Сейчас в их насчитывается 1451, то есть 15% от общего количества заведений в городе. Меньше стало и кафе со столиками на улице: их число сократилось на 2,1% — в городе таких заведений насчитали 1570, что составляет 16% от всех кафе и ресторанов.

Больше всего заведений с летниками (одним или двумя сразу) аналитики компании с заметным отрывом от остальных зафиксировали в Центральном районе — здесь насчитали 555 точек. В топ-5 также вошли Петроградский с 251, Адмиралтейский с 210, Василеостровский с 154 и Приморский с 135 районами.

Средний чек, включая первое блюдо или салат, второе блюдо и напиток, в заведениях как минимум с одним летником в Петербурге, по данным «2ГИС Про», — 1092 рубля. Самый высокий зафиксировали в Курортном районе — 1428 рублей. В Петроградском и Центральном районах показатели выше средних: 1282 рубля и 1256 рублей соответственно.