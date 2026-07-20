За год в Петербурге стало меньше летних веранд и заведений со столиками на улице

Распространение летних форматов среди общепита в 16 крупнейших российских городах проанализировал «2ГИС». В целом по стране за год количество заведений с верандами сократилось, со столиками — выросло. Однако в Петербурге аналитики зафиксировали отрицательную динамику по обоим показателям.
За последние 12 месяцев количество летних веранд в Петербурге уменьшилось на 10,3%. Сейчас в их насчитывается 1451, то есть 15% от общего количества заведений в городе. Меньше стало и кафе со столиками на улице: их число сократилось на 2,1% — в городе таких заведений насчитали 1570, что составляет 16% от всех кафе и ресторанов.
Больше всего заведений с летниками (одним или двумя сразу) аналитики компании с заметным отрывом от остальных зафиксировали в Центральном районе — здесь насчитали 555 точек. В топ-5 также вошли Петроградский с 251, Адмиралтейский с 210, Василеостровский с 154 и Приморский с 135 районами.
Средний чек, включая первое блюдо или салат, второе блюдо и напиток, в заведениях как минимум с одним летником в Петербурге, по данным «2ГИС Про», — 1092 рубля. Самый высокий зафиксировали в Курортном районе — 1428 рублей. В Петроградском и Центральном районах показатели выше средних: 1282 рубля и 1256 рублей соответственно.
Исследование охватило основные сегменты гастроиндустрии: бары, кафе, рестораны, кофейни, заведения быстрого питания, пиццерии, суши-бары и кондитерские. Под летними верандами аналитики понимают специально оборудованные зоны для посетителей под крышей или навесом, а также пристройки к входу в заведение, террасы на крыше или выше первого этажа. Столики на улице — это открытые посадочные места без постоянного навеса, которые устанавливаются непосредственно на улице, как правило, у фасада заведения.
В конце апреля 2025 года РБК сообщил, что владельцы петербургских заведений получили неофициальные рекомендации от властей города отказаться от летних пристроек на Невском. Позже, в сентябре, Комитет имущественных отношений рассказал, что с 2026 года с представителями общепита не будут заключать новые договоры на установку веранд. Как на запрет летних форматов на центральной магистрали города отреагировали владельцы заведений, рассказывала Собака.ru.
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