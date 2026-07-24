Исчезнувший город, химеры модерна и первые «ворота в Европу»: лучшие (бесплатные!) экскурсии по Петербургу

«Лигово-Урицк: Город, которого нет»

Лигово — место на Петергофской дороге, которое вместе со Стрельной и Петергофом принадлежало лично Петру I. Сегодня здесь находятся Полежаевский парк — объект культурного наследия — и окружающий его жилой район. Однако когда-то на этом месте располагался цветущий город-сад Лигово с населением около 20 тысяч человек. После войны его переименовали в Урицк, а само название Лигово оказалось почти забыто. Слушатели узнают, почему исчез целый город и как складывалась судьба этих мест на протяжении нескольких столетий. Экскурсанты проследят историю от новгородской деревни Лихала до дачного поселка и города-сада, а также узнают, кто отдыхал на знаменитом Привале. Отдельной темой станут Клиновские дома — символ нового этапа в жизни этих мест, прерванного войной.

Когда: 1, 8, 15, 22 и 29 августа в 11:00

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