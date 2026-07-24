Исчезнувший город, химеры модерна и первые «ворота в Европу»: лучшие (бесплатные!) экскурсии по Петербургу

Продолжается новый сезон бесплатных экскурсий от проекта «Открытый город»! В августовском расписании — десятки маршрутов по знаковым и неожиданным местам города: отправляемся искать исчезнувший Лигово, гуляем по бывшему «серому поясу» Петербурга, рассматриваем химер и грифонов на Доме городских учреждений, заглядываем в здание бывшего Синода и узнаем историю Варшавского вокзала — первых «ворот в Европу». Также в программе — «путиловские» адреса Нарвской заставы и велосипедный маршрут по Автовскому рубежу.
«Лигово-Урицк: Город, которого нет»
Лигово — место на Петергофской дороге, которое вместе со Стрельной и Петергофом принадлежало лично Петру I. Сегодня здесь находятся Полежаевский парк — объект культурного наследия — и окружающий его жилой район. Однако когда-то на этом месте располагался цветущий город-сад Лигово с населением около 20 тысяч человек. После войны его переименовали в Урицк, а само название Лигово оказалось почти забыто. Слушатели узнают, почему исчез целый город и как складывалась судьба этих мест на протяжении нескольких столетий. Экскурсанты проследят историю от новгородской деревни Лихала до дачного поселка и города-сада, а также узнают, кто отдыхал на знаменитом Привале. Отдельной темой станут Клиновские дома — символ нового этапа в жизни этих мест, прерванного войной.
Когда: 1, 8, 15, 22 и 29 августа в 11:00
«Серый пояс Петербурга»
Контраст дворцов и роскошных особняков с краснокирпичными заводами и фабриками, с их устремленными в небо водонапорными башнями и паровыми трубами — одна из отличительных черт Петербурга. Экскурсия позволит увидеть часть территорий, которые сегодня называют «серым поясом», и узнать об истории предприятий, не выдержавших перемен, о профессиях, ушедших в прошлое, и памятниках, до сих пор напоминающих о них. Участники прогулки представят, могут ли бывшие заводы вернуться в современную жизнь Петербурга и способен ли «серый пояс» поменять свой цвет. Кроме того, слушатели посетят открытую лабораторию SpaceLab на территории бывшего Главного газового завода, «индустриальный бар», расположенный в одном из корпусов бывшего завода «Степан Разин», а также культурный квартал «Брусницын».
Когда: 1 августа в 11:00
Здание Синода
В бывшем здании Священного Синода , о котором напоминает только сохранившаяся домовая церковь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов, располагается Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. В ней совсем нет книг — весь фонд представлен только электронными версиями изданий, которых больше нигде не найти. Исключение — только физическая копия Конституции России, на которой присягает избранный президент страны во время инаугурации. Хотя здание значительно реконструировали (например, внутренний двор превратили в атриум со стеклянной крышей, где сейчас проводятся заседания, конференции и концерты), сами интерьеры бережно восстановили, а на цокольном этаже сохранили фрагменты стен дома купчихи Кусовниковой. У посетителей будет возможность побывать в читальном и выставочном зале, пройти в монументальный атриум и мультимедийный зал, оценить интерьеры, а также вживую увидеть инаугурационную книгу.
Когда: 5, 11, 18, 25 августа в 11:00
«С именем Путилова»
Помимо промышленных заводов-гигантов, Морского канала и петербургского Морского порта, в городе есть и другие менее популярные адреса, связанные с именем инженера и предпринимателя Николая Путилова. Эта автобусная экскурсия — возможность узнать больше о жизни и судьбе офицера и ученого, а также увидеть, как менялся облик старинного петербургского предместья в эпоху «промышленного бума»и после революции, когда «путиловский район» решили сделать «городом будущего». Прогулка начнется в старинном особняке Гехта XIX века, где когда-то работала контора по продаже швейных машин, в годы I Мировой войны была «Чайная», а в 1917-м проходили собрания рабочих-путиловцев. Встреча продолжится путешествием по «путиловской» Нарвской заставе, а завершится экскурсией в Путиловском храме, где находится место могилы Николая Ивановича.
Когда: 6 и 20 августа в 11:00
«Химеры архитектора Лишневского: Дом городских учреждений»
Дом городских учреждений на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта — один из ярких и загадочных памятников петербургского модерна. Построенный по проекту архитектора Александра Лишневского, он стал образцом многофункционального городского здания начала XX века, объединив под одной крышей общественные учреждения, магазины, мастерские и квартиры. Благодаря выразительной угловой башне и необычной композиции дом превратился в важную архитектурную доминанту района. Особое внимание привлекает богатый декор фасадов: химеры, грифоны, совы, обезьяны и другие фантастические персонажи создают почти мистическую атмосферу и делают здание одним из самых узнаваемых в Петербурге. Пешеходная экскурсия расскажет об истории строительства дома, творческом замысле Лишневского и символике его необычного убранства.
Когда: 6, 19, 21, 25 и 28 августа в 17:00
Автовский рубеж
Велосипедная экскурсия по Автовскому рубежу проходит через район, где осенью 1941 года линия фронта вплотную подошла к Ленинграду. Сегодня это тихие парки и жилые кварталы, но именно здесь немецкие войска были остановлены ценой огромных потерь. Маршрут позволяет увидеть, как память о войне закрепилась в городском пространстве — в памятниках, сохранившихся укреплениях и почти незаметных деталях ландшафта. По пути встретятся Полежаевский парк, усадьбы Александрино и Ульянка, Дача Сиверса, памятник Блокадному трамваю, легендарный танк-победитель и другие места, связанные с героической обороной Ленинграда. Завершается экскурсия в Музее Оранэлы, который расположен в здании бывшей Княжевской подстанции Ораниенбаумской электрической железной дороги.
Когда: 7 и 21 августа в 18:00
Варшавский вокзал
Варшавский вокзал — транспортный памятник Петербурга и бывшие «ворота в Европу». Именно отсюда поезда отправлялись сначала в Варшаву, а затем в Вену, Берлин и Париж, а сам вокзал стал единственным международным железнодорожным терминалом Российской империи. Экскурсия рассказывает об истории здания, его уникальной инженерии и архитектуре: грандиозный стеклянный дебаркадер с чугунными фермами роднит Варшавский вокзал со знаменитым парижским вокзалом Сен-Лазар. Отдельная часть прогулки посвящена культуре железнодорожных путешествий XIX — начала XX века: классам вагонов, дорожному этикету, багажу, моде и тому, как пассажиры проводили время в ожидании поезда. История первого чемодана Луи Виттона, железнодорожные традиции и атмосфера эпохи превращают прогулку в настоящее путешествие во времени.
Когда: 11 и 13 августа в 18:00
Комментарии (0)