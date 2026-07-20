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Лето берет паузу в Петербурге. Как долго продлится похолодание?

Циклон, который сейчас поливает дождями Калининград, движется в сторону Петербурга. В город он принесет не только осадки, но и ветер с похолоданием. Об этом пишет синоптик Александр Колесов.

Stanislav71 / Shutterstock

Вторник, по словам эксперта, на этой неделе станет «самым прохладным днем с неприятным северо-восточным ветром» до 8-13 метров в секунду, причем в акваториях он усилится. Дождь будет лить большую часть дня, однако есть шансы, что осадки прекратятся к вечеру. В городе максимальная температура составит +14…+16 градусов, а на юге Ленобласти от Луги до Тихвина — до +18…+20.

Циклон задержится в Петербурге на три дня, поэтому кратковременные дожди с грозами пройдут также в среду и четверг. Хотя эти дни станут теплее вторника, температура не поднимется выше +18…+20 градусов. К пятнице атмосферный вихрь покинет город — дожди прекратятся, а воздух снова прогреется выше +20 градусов. К выходным синоптик прогнозирует снова сухую и теплую погоду в Петербурге.

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