Лето берет паузу в Петербурге. Как долго продлится похолодание?

Вторник, по словам эксперта, на этой неделе станет «самым прохладным днем с неприятным северо-восточным ветром» до 8-13 метров в секунду, причем в акваториях он усилится. Дождь будет лить большую часть дня, однако есть шансы, что осадки прекратятся к вечеру. В городе максимальная температура составит +14…+16 градусов, а на юге Ленобласти от Луги до Тихвина — до +18…+20.

Циклон задержится в Петербурге на три дня, поэтому кратковременные дожди с грозами пройдут также в среду и четверг. Хотя эти дни станут теплее вторника, температура не поднимется выше +18…+20 градусов. К пятнице атмосферный вихрь покинет город — дожди прекратятся, а воздух снова прогреется выше +20 градусов. К выходным синоптик прогнозирует снова сухую и теплую погоду в Петербурге.