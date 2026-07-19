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«Цена свободы»: в Александрии запустили аудиопрогулку об Александре II и его эпохе

Ее создание приурочено к 200-летию парка Александрия.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Музей-заповедник «Петергоф» запустил бесплатную аудиопрогулку «Цена свободы» по парку Александрия. Она посвящена императору Александру II и его времени. Маршрут начинается у Фермерского дворца. Слушатели узнают, как формировалась личность императора и почему в Александрии появлялись те или иные постройки. 

К аудиопрогулке прилагаются расшифровка текста и фотоматериалы, а точки маршрута отмечены на карте. Файлы можно скачать на смартфон и слушать без интернета. Прогулку ведут методист музея Наталья Гукалова и экскурсовод Олег Ганцев. Они проведут слушателей по Александрии — личному раю Романовых, пейзажному парку.

Это первая аудиопрогулка из серии — в будущем появятся маршруты по другим паркам музея-заповедника, рассказали в пресс-службе администрации города.

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