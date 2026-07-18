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Ночное небо Петербурга украсили серебристые облака

Хотя в последние десятилетия их стали фиксировать чаще, это все еще считается необычным атмосферным событием.

Фото: «АстроФотоБолото»

В ночь с пятницы на субботу жители Петербурга и Ленобласти любовались редким явлением — серебристыми облаками.

Такие облака появляются на высоте около 70–90 километров, в мезосфере. Они состоят из мельчайших кристаллов льда, которые отражают солнечный свет.

С Земли они выглядят как светящиеся серебристо-голубые полосы и волны на фоне темного неба. Фотографиями светящегося кружева 18 июля поделились наблюдатели из сообщества «АстроФотоБолото» в телеграме. 

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