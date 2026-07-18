В Ленинградском зоопарке спустя три года снова появились полосатые скунсы

Сейчас они осваиваются: изучают вольер, привыкают к запахам и сотрудникам. Самка оказалась смелее, а самец пока держится настороже.

Увидеть их можно не всегда — скунсы активны в основном в темное время суток. В природе они обитают в Северной Америке: в лесах, пустынях и на равнинах. Питаются насекомыми, грызунами, птицами и растительной пищей. Обычно ведут одиночный образ жизни и встречаются с сородичами только в брачный период.

Полосатых скунсов легко узнать по черной шерсти с белыми полосами на спине и хвосте. У каждого животного рисунок уникальный, рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.