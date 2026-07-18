Под Петербургом нашли козодоя, который высиживал потомство прямо на земле

Под Петербургом биологу Павлу Глазкову удалось заснять козодоя, сидящего на яйцах. Козодой считается мастером маскировки: его серовато-бурое оперение с пестринами идеально сливается с лесной подстилкой. В случае опасности он прикрывает глаза, оставляя лишь маленькую щелочку, чтобы контролировать обстановку.

Козодой не строит гнезд: самка откладывает два яйца прямо на землю. Насиживают их оба родителя по очереди. Птица настолько уверена в своей маскировке, что может подпустить человека на несколько метров. Если ее потревожить, она отлетает на небольшое расстояние и притворяется раненой, отвлекая угрозу от потомства.

Название «козодой» пошло от старинного поверья: пастухи замечали, что птица летает вокруг скота, а надои при этом падали. Считалось, что козодой доит коз. На самом деле молоко пропадало из-за кровососущих насекомых, которыми птица и питается. Миф развеян, а имя осталось — даже в латыни Caprimulgus переводится как «дойщик коз», рассказал Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре».