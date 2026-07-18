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В Петербурге жарко и без дождей: воздух прогреется до +29 градусов

Ожидается небольшая облачность, осадки не предвидятся.

Фото: ANATOLY Foto // Shutterstock

В субботу, 18 июля, погоду в Петербурге определяет северо-западная периферия обширного барического максимума.

Столбики термометров покажут +27…+29 градусов, а в Ленобласти — +24…+29 градусов. Скорость южного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье днем возможны кратковременные дожди. Ночью температура составит +18…+20 градусов, днем — +23…+25 градусов, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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