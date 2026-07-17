Посольство Черногории отреагировало на новости об отмене безвизового режима с Россией

Ранее черногорское издание рассказало со ссылкой на источники, что власти могут ужесточить условия въезда в страну уже совсем скоро. Государство планирует стать членом Евросоюза, а для этого ему нужно привести визовую политику в соответствии с правилами объединения. Пересмотр правил затронет те страны, которые, как считает ЕС, являются источниками нелегальной миграции. Кроме того, страна должна постепенно расторгать минимум по одному соглашению в год о безвизе с такими государствами.

Российским гражданам, которые планируют поездку в Черногорию, дипломаты рекомендуют уточнять актуальную информацию об условиях въезда, отмечает АТОР. Так, путешественникам, которые едут в страну в сентябре, следует обратиться в посольство в середине августа, а планирующим поездку в октябре — в начале сентября.

Накануне АТОР сообщила, что российские туроператоры не получали официальной информации о дате отмены безвизового режима, а туристы продолжают бронировать путевки в Черногорию преимущественно с заездами до октября. Причем этим летом интерес путешественников на 91% выше, чем годом ранее, говорят в компании «Русский Экспресс».

В октябре 2025 года президент Черногории Яков Милатович пообещал «очень скоро» ввести визы для граждан России. Месяц спустя такое же заявление сделал премьер-министр Черногории Милойко Спаич. В конце ноября телеканал RTVI со ссылкой на посольство Черногории в Москве сообщил, что страна отменит безвиз к концу сентября 2026 года.