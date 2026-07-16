В Кронштадте возведут памятник морякам, спасших жителей Мессины после крупнейшего в Европе землетрясения

Статую моряка с ребенком на руках установят в Кронштадте, в сквере на Тулонской аллее — рядом с часовней церкви Богоявления Господня. Вместе с гранитным постаментом высота скульптуры составит около четырех метров.

Авторы эскиза монумента — скульптор Василий Вершинин и архитектор Денис Бобылев. Инициатором создания памятника и заказчиком всех работ, связанных с его установкой, выступает благотворительный фонд «Суворов».

Мессинское землетрясение произошло 28 декабря 1908 года между Сицилией и Апеннинским полуостровом. Помимо Мессины, оно привело к разрушению городов Реджо-ди-Калабрия и Пальми. По разным оценкам, катастрофа унесла жизни от 60 тысяч до 200 тысяч человек.

В спасательной операции участвовал Балтийский флот, в том числе русская эскадра под командованием контр-адмирала Владимира Литвинова. Изначально флотилия принимала уголь в порту Аугуста, но получив известие о разыгравшейся трагедии, срочно направила корабли в Мессину. Позже к ним присоединились моряки канонерских лодок «Гиляк» и «Кореец». Спасательные группы извлекали жителей из-под развалин, оказывали помощь раненым, многих пострадавших доставили в Неаполь.

В 2012 году на Сицилии русским морякам, участвовавшим в ликвидации последствий катастрофы, установили памятник.