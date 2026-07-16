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Какой будет погода в Петербурге после «прохладного» четверга, рассказал главный синоптик города

Ближайшие три дня будут солнечными, без осадков. При этом дневная температура продолжит постепенно повышаться, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Skreidzeleu / Shutterstock

После «прохладного» четверга, когда воздух прогрелся лишь до +20 градусов, в пятницу ожидается до +25 градусов, а в субботу — уже до +27.

По словам Колесова, средняя температура воздуха за первую половину июля составила +19 градусов, что немного выше климатической нормы. При этом 30-градусной жары в центре Петербурга пока не было: максимальная температура — +29,7 градуса — была зафиксирована 11 июля.

Прошедшие 11 и 12 июля дожди почти вывели город на месячную норму осадков: к середине месяца уже выпало 92% от обычного объема. Растет и количество солнечных часов. За первые 14 дней июля солнце светило в Петербурге 126 часов — это уже почти половина месячной нормы.

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