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На «Бар Капибар» составили административный протокол. Причина: посетители «почесывали» животных

Россельхознадзор отчитался о результатах июньской проверки в заведении, которое позиционирует себя как «первое в России кафе с капибарами». В отношении «Бара Капибар» возбудили административное дело, по которому его владельцам могут грозить крупные штрафы.

travelershigh / Shutterstock

В ходе проверки инспекторы установили, что во время сеанса «Капитерапия» гости кафе почесывали, поглаживали и кормили грызунов. При этом по закону капибары не входят в перечень животных, которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями. Таким образом, хозяин заведения нарушил закон об «использовании животных в культурно-зрелищных целях», считают в ведомстве. Несоблюдение этой нормы предполагает наказание в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей.

Осенью 2025 году «Бару Капибар» на Стремянной, 16 отказали в лицензии из-за нарушений по содержанию животных. Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что у капибар, кроликов и нутрий, которые живут в кафе, не было необходимых ветеринарных документов. Кроме того, в ведомстве заявили, что в заведении не были предусмотрены зоны для отдыха животных от посетителей, корма не имели необходимых сертификатов, а правила их хранения нарушались.

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