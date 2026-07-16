На «Бар Капибар» составили административный протокол. Причина: посетители «почесывали» животных

В ходе проверки инспекторы установили, что во время сеанса «Капитерапия» гости кафе почесывали, поглаживали и кормили грызунов. При этом по закону капибары не входят в перечень животных, которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями. Таким образом, хозяин заведения нарушил закон об «использовании животных в культурно-зрелищных целях», считают в ведомстве. Несоблюдение этой нормы предполагает наказание в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей.

Осенью 2025 году «Бару Капибар» на Стремянной, 16 отказали в лицензии из-за нарушений по содержанию животных. Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что у капибар, кроликов и нутрий, которые живут в кафе, не было необходимых ветеринарных документов. Кроме того, в ведомстве заявили, что в заведении не были предусмотрены зоны для отдыха животных от посетителей, корма не имели необходимых сертификатов, а правила их хранения нарушались.