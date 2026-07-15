Во дворе Василеостровского рынка пройдет фестиваль обмена вещами от проекта «Спасибо!»

В субботу, 18 июля, с 12:00 до 20:00 команда сети благотворительных магазинов проведет фестиваль «Шеринг День», который объединит обмен вещами, мастер-классы, спортивные активности и развлечения для всей семьи. Участие бесплатное, но на некоторые события потребуется регистрация.
Во время «большого обмена» петербуржцы смогут обновить гардероб, не совершая при этом покупок, заявляют организаторы. Взамен за отданные вещи гости фестиваля получат «Шеринг-лист», который можно обменять на понравившиеся вещи в зоне обмена.
На шеринг можно будет принести не больше 10 вещей. Организаторы примут чистую одежду, обувь, книги, ткани, посуду, небольшие предметы интерьера, товары для животных, новую косметику в заводской упаковке и другие вещи в хорошем состоянии. Не будут принимать грязные или поврежденные вещи, нижнее белье, мягкие игрушки, устаревшую технику, открытую косметику, предметы религиозного назначения, товары с политизированной символикой и продукты питания.
Помимо обмена, на площадках фестиваля будут работать интерактивный эко-конструктор для детей «Волшебные крышечки» от проекта «Крышечки ДоброТЫ» и зона блесток от «Фитмост». Также спортивный сервис проведет для гостей занятия по йоге, пилатесу и растяжке.
Еще для участников «Шеринг Дня» проведут мастер-классы по созданию брелоков из бисера, росписи одежды, плетению цветочных венков и созданию коллажей. На некоторые из них требуется регистрация, но при наличии свободных мест присоединиться можно будет на самом фестивале.
Ксения Чепига
PR-директор «Спасибо!»
Участие в Шеринг‑дне — это не просто обмен вещами, а наш вклад в культуру осознанного потребления: то, что стало ненужным одному, может быть по‑настоящему ценным для другого. Такой формат помогает продлевать срок службы вещей, сокращать количество текстильных отходов и показывает, что осознанное потребление может быть простым, доступным и объединяющим.
Благотворительный проект «Спасибо!» появился в Петербурге в 2010 году. Сеть его магазинов работает как социальное предприятие: часть вещей бесплатно получают нуждающиеся (до 10 тысяч человек в год!), а выручка от продаж в торговых точках направляется в благотворительные фонды. «Шеринг дни» проводятся ежегодно с 2022 года.
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