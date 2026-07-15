Во дворе Василеостровского рынка пройдет фестиваль обмена вещами от проекта «Спасибо!»

Во время «большого обмена» петербуржцы смогут обновить гардероб, не совершая при этом покупок, заявляют организаторы. Взамен за отданные вещи гости фестиваля получат «Шеринг-лист», который можно обменять на понравившиеся вещи в зоне обмена.

На шеринг можно будет принести не больше 10 вещей. Организаторы примут чистую одежду, обувь, книги, ткани, посуду, небольшие предметы интерьера, товары для животных, новую косметику в заводской упаковке и другие вещи в хорошем состоянии. Не будут принимать грязные или поврежденные вещи, нижнее белье, мягкие игрушки, устаревшую технику, открытую косметику, предметы религиозного назначения, товары с политизированной символикой и продукты питания.

Помимо обмена, на площадках фестиваля будут работать интерактивный эко-конструктор для детей «Волшебные крышечки» от проекта «Крышечки ДоброТЫ» и зона блесток от «Фитмост». Также спортивный сервис проведет для гостей занятия по йоге, пилатесу и растяжке.

Еще для участников «Шеринг Дня» проведут мастер-классы по созданию брелоков из бисера, росписи одежды, плетению цветочных венков и созданию коллажей. На некоторые из них требуется регистрация, но при наличии свободных мест присоединиться можно будет на самом фестивале.