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Во дворе Василеостровского рынка пройдет фестиваль обмена вещами от проекта «Спасибо!»

В субботу, 18 июля, с 12:00 до 20:00 команда сети благотворительных магазинов проведет фестиваль «Шеринг День», который объединит обмен вещами, мастер-классы, спортивные активности и развлечения для всей семьи. Участие бесплатное, но на некоторые события потребуется регистрация.

Пресс-служба проекта «Спасибо!»
Пресс-служба проекта «Спасибо!»

Во время «большого обмена» петербуржцы смогут обновить гардероб, не совершая при этом покупок, заявляют организаторы. Взамен за отданные вещи гости фестиваля получат «Шеринг-лист», который можно обменять на понравившиеся вещи в зоне обмена.

На шеринг можно будет принести не больше 10 вещей. Организаторы примут чистую одежду, обувь, книги, ткани, посуду, небольшие предметы интерьера, товары для животных, новую косметику в заводской упаковке и другие вещи в хорошем состоянии. Не будут принимать грязные или поврежденные вещи, нижнее белье, мягкие игрушки, устаревшую технику, открытую косметику, предметы религиозного назначения, товары с политизированной символикой и продукты питания.

Помимо обмена, на площадках фестиваля будут работать интерактивный эко-конструктор для детей «Волшебные крышечки» от проекта «Крышечки ДоброТЫ» и зона блесток от «Фитмост». Также спортивный сервис проведет для гостей занятия по йоге, пилатесу и растяжке.

Еще для участников «Шеринг Дня» проведут мастер-классы по созданию брелоков из бисера, росписи одежды, плетению цветочных венков и созданию коллажей. На некоторые из них требуется регистрация, но при наличии свободных мест присоединиться можно будет на самом фестивале.

Ксения Чепига

PR-директор «Спасибо!»

Участие в Шеринг‑дне — это не просто обмен вещами, а наш вклад в культуру осознанного потребления: то, что стало ненужным одному, может быть по‑настоящему ценным для другого. Такой формат помогает продлевать срок службы вещей, сокращать количество текстильных отходов и показывает, что осознанное потребление может быть простым, доступным и объединяющим.

Пресс-служба проекта «Спасибо!»
Пресс-служба проекта «Спасибо!»

Благотворительный проект «Спасибо!» появился в Петербурге в 2010 году. Сеть его магазинов работает как социальное предприятие: часть вещей бесплатно получают нуждающиеся (до 10 тысяч человек в год!), а выручка от продаж в торговых точках направляется в благотворительные фонды. «Шеринг дни» проводятся ежегодно с 2022 года.

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