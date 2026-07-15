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Павловский парк раздает остатки вековых деревьев, упавших из-за урагана

Желающих получить порубочные остатки берез, елей, лип и дубов, упавших в результате шторма «Бернадетт» 11 июля, пригласила администрация парка в его соцсетях. Позже сообщение, в котором говорилось, что поленья можно забрать только самовывозом, удалили.

Возможность получить поленья все же появится, но только после того, как парк приведут в порядок, уточнили в учреждении. По предварительным оценкам, это произойдет не раньше чем через две недели.

Древесину сложат на Обсерваторском участке парка. Когда поленья будут готовы к выдаче, администрация опубликует фотографии и схему проезда. При этом в музее отметили, что древесину будут отдавать партиями объемом не менее двух кубометров. Поэтому желающим забрать поленья понадобится транспорт грузоподъемностью и вместимостью не меньше «Газели».

Более 400 деревьев пострадало на территории музея‑заповедника «Павловск». С субботы его сотрудники разбирают завалы. Последствия урагана устраняют до сих пор, из-за чего парк останется закрытым 15, 16 и 17 июля. Однако работают Большой дворец и выставки. Проход к ним возможен с 10:00 до 18:00 через входную зону «Церковный дворик» на Садовой улице, 20.

С 11 по 14 июля в Павловском парке убрали не менее 82 поваленных деревьев, а также провели обследование территории. По его итогам выявили 469 поваленных и аварийных деревьев.

Накануне после шторма для посетителей вновь открыли Александровский парк в Царском Селе. Однако устранять последствия непогоды будут еще как минимум две недели. Всего ураган повалил 98 деревьев. По словам главного хранителя парков музея-заповедника «Царское Село» Ольги Филипповой, за последние 30 лет музей не сталкивался со штормом такой силы.

Новость обновлена 15 июля в 18:32.

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