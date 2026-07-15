Собака.ru в Merci Madlen: едем в Пушкин за эклерами по рецепту XVIII века и июльским выпуском

Титульный эклер здесь — не только десерт, но и основа изящной сытной закуски. Между двумя частями воздушного заварного теста шеф укладывает паштет из куриной печени с вишней и каплей эспрессо или тартар из мраморного мяса бычка, заправленный зернистой горчицей, луком-шалот и каперсами. А фирменное блюдо — луковый суп на говяжьем бульоне, с букетом гарни, маасдамом, грюйером и портвейном вместо белого вина.