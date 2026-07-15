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Собака.ru в Merci Madlen: едем в Пушкин за эклерами по рецепту XVIII века и июльским выпуском

Французское бистро — новый проект фаундеров ресторанной группы Bona People (куда входят проекты Bona, Must, Lalaki, Matilde) Любови и Дениса Скорняковых и Игоря Букина. Шеф — Алексей Ермаков, который нашел достойное применение своим глубоким знаниям французской кухни.

Фото предоставлено пресс-службой Bona People
Фото предоставлено пресс-службой Bona People
Фото предоставлено пресс-службой Bona People

В дофаминовом интерьере встречаются отсылки и к французской Ривьере, и к Провансу, и к парижскому кинематографу 60-х годов. Летом в ресторане настежь распахивают окна и ставят уличную террасу — для правильного (медленного!) созерцания природы вокруг и чтения свежего выпуска журнала Собака.ru (забирайте с собой вместе с розовыми мадленками).

Фото предоставлено пресс-службой Bona People
Фото предоставлено пресс-службой Bona People

Титульный эклер здесь — не только десерт, но и основа изящной сытной закуски. Между двумя частями воздушного заварного теста шеф укладывает паштет из куриной печени с вишней и каплей эспрессо или тартар из мраморного мяса бычка, заправленный зернистой горчицей, луком-шалот и каперсами. А фирменное блюдо — луковый суп на говяжьем бульоне, с букетом гарни, маасдамом, грюйером и портвейном вместо белого вина.

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