Деревянный дом Романова в Ушкове могут признать памятником архитектуры. Даче Гинцеля в Зеленогорске в этом статусе откажут

Комиссия Комитета по охране памятников (КГИОП) вынесла заключения сразу по двум постройкам в Курортном районе Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.
Дом Романова в Ушкове
Дом Романова в Ушкове
После изучения архивов комиссия КГИОП рекомендовала включить постройку на Сосновой улице, 15В в поселке Ушково в список выявленных памятников Петербурга. Заявление об этом в ведомство направил журналист Дмитрий Ратников.
Следующий шаг в признании здания памятником — государственная историко-культурная экспертиза. На этом этапе специалисты должны установить автора постройки.
В начале XX века участок в Ушкове, где сейчас находится дом, назывался «усадьбой Клавдино», отмечают в городской администрации. Позже его выкупил потомственный дворянин и сотрудник петербургской городской управы Николай Романов. Первый хозяин занимал вновь построенную деревянную дачу до 1917 года.
В советские годы декор фасадов упростили, однако саму форму здания не меняли. В настоящее время в доме располагается частная школа, пишет Смольный. Как следует из информации на «Яндекс Картах», поблизости располагается круглогодичный детский лагерь, которым управляет частная школа «РИД School».
Дача Иоганна Гинцеля
Дача Гинцеля в Зеленогорске
Вместе с информацией о доме Романова КГИОП сообщил о выводах комиссии по даче Йоганна (Йохана) Гинцеля на Приморском шоссе, 573 в Зеленогорске. Специалисты заключили, что эта постройка не обладает исторической ценностью и основаниями для включения в список выявленных объектов культурного наследия.
При этом КГИОП проверит дату постройки дачи Гинцеля, поскольку в документах Росреестра указан 1946 год. Это может быть основанием для охраны дома по закону «о границах объектов культурного наследия», уточнили в ведомстве. До завершения проверки здание сохранит статус объекта, обладающего признаками культурного наследия. В этот список его включили еще в апреле.
Горожане опасаются, что здание на Приморском шоссе, 573 могут снести, так как весной его обнесли забором, а на участке установили бытовку строителей.
Йохан Гинцель был потомком Готхильда Гинцеля — выходца из Пруссии, который переехал в Терийоки в 1854 году. К началу XX века семье принадлежал большой участок земли вдоль Приморского шоссе, где стояло более девяти дач. До наших дней сохранились только три из них.
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