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Деревянный дом Романова в Ушкове могут признать памятником архитектуры. Даче Гинцеля в Зеленогорске в этом статусе откажут

Комиссия Комитета по охране памятников (КГИОП) вынесла заключения сразу по двум постройкам в Курортном районе Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.

Дом Романова в Ушкове
КГИОП

Дом Романова в Ушкове

Дом Романова в Ушкове

После изучения архивов комиссия КГИОП рекомендовала включить постройку на Сосновой улице, 15В в поселке Ушково в список выявленных памятников Петербурга. Заявление об этом в ведомство направил журналист Дмитрий Ратников.

Следующий шаг в признании здания памятником — государственная историко-культурная экспертиза. На этом этапе специалисты должны установить автора постройки.

В начале XX века участок в Ушкове, где сейчас находится дом, назывался «усадьбой Клавдино», отмечают в городской администрации. Позже его выкупил потомственный дворянин и сотрудник петербургской городской управы Николай Романов. Первый хозяин занимал вновь построенную деревянную дачу до 1917 года.

В советские годы декор фасадов упростили, однако саму форму здания не меняли. В настоящее время в доме располагается частная школа, пишет Смольный. Как следует из информации на «Яндекс Картах», поблизости располагается круглогодичный детский лагерь, которым управляет частная школа «РИД School».

Дача Иоганна Гинцеля
КГИОП

Дача Иоганна Гинцеля

Дача Гинцеля в Зеленогорске

Вместе с информацией о доме Романова КГИОП сообщил о выводах комиссии по даче Йоганна (Йохана) Гинцеля на Приморском шоссе, 573 в Зеленогорске. Специалисты заключили, что эта постройка не обладает исторической ценностью и основаниями для включения в список выявленных объектов культурного наследия. 

При этом КГИОП проверит дату постройки дачи Гинцеля, поскольку в документах Росреестра указан 1946 год. Это может быть основанием для охраны дома по закону «о границах объектов культурного наследия», уточнили в ведомстве. До завершения проверки здание сохранит статус объекта, обладающего признаками культурного наследия. В этот список его включили еще в апреле.

Горожане опасаются, что здание на Приморском шоссе, 573 могут снести, так как весной его обнесли забором, а на участке установили бытовку строителей.

Йохан Гинцель был потомком Готхильда Гинцеля — выходца из Пруссии, который переехал в Терийоки в 1854 году. К началу XX века семье принадлежал большой участок земли вдоль Приморского шоссе, где стояло более девяти дач. До наших дней сохранились только три из них.

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