Деревянный дом Романова в Ушкове могут признать памятником архитектуры. Даче Гинцеля в Зеленогорске в этом статусе откажут

Дом Романова в Ушкове

После изучения архивов комиссия КГИОП рекомендовала включить постройку на Сосновой улице, 15В в поселке Ушково в список выявленных памятников Петербурга. Заявление об этом в ведомство направил журналист Дмитрий Ратников.

Следующий шаг в признании здания памятником — государственная историко-культурная экспертиза. На этом этапе специалисты должны установить автора постройки.

В начале XX века участок в Ушкове, где сейчас находится дом, назывался «усадьбой Клавдино», отмечают в городской администрации. Позже его выкупил потомственный дворянин и сотрудник петербургской городской управы Николай Романов. Первый хозяин занимал вновь построенную деревянную дачу до 1917 года.

В советские годы декор фасадов упростили, однако саму форму здания не меняли. В настоящее время в доме располагается частная школа, пишет Смольный. Как следует из информации на «Яндекс Картах», поблизости располагается круглогодичный детский лагерь, которым управляет частная школа «РИД School».