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Город-спутник Южный ищет медиахудожников для создания купольных проекций о городе будущего

До 20 июля художники могут подать заявку на участие в конкурсе купольных проекций на тему «Город будущего». Восемь лучших работ покажут 24 и 25 августа в Планетарии № 1 на набережной Обводного канала, 74Ц. Победители получат призы и денежное вознаграждение — 100 тысяч рублей.

Организаторы конкурса «Город будущего»

Организаторы конкурса «Город будущего»

[Тема конкурса] — повод для создания урбанистических утопий, поиска архитектурных форм для человеческих страхов и желаний, размышлений о социальном устройстве, культурном наследии, связи времен и влиянии черт современности на будущее. Как люди соотносятся с городской средой сегодня, какие принципы хочется сохранить, а какие — перепридумать, чтобы избавиться от инертности места?

Зрители двухдневной культурно-деловой программы, по замыслу организаторов, окажутся «физически окружены проекциями городов будущего и практически в них побывают». Именно поэтому площадкой для показа выбрали Планетарий № 1, расположенный под самым большим в мире куполом диаметром 37 метров.

Работы участников оценит жюри, в которое войдут эксперты в области мультимедийного и технологического искусства, урбанисты, а также представители фестиваля-лаборатории ДЕЛЬТА'n, города-спутника Южный и СберБанка.

Конкурс проводят фестиваль-лаборатория творческого синтеза ДЕЛЬТА'n и город-спутник Южный. Куратор проекта — медиахудожник, арт-директор и сооснователь агентства Metafora Серафима Титова-Врублевская.

Город-спутник Южный — будущий район Петербурга, где планируют разместить городскую среду и научно-образовательные центры. О проекте объявили в 2011 году. По замыслу разработчиков, здесь создадут более 40 тысяч рабочих мест.

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