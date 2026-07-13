Город-спутник Южный ищет медиахудожников для создания купольных проекций о городе будущего

Зрители двухдневной культурно-деловой программы, по замыслу организаторов, окажутся «физически окружены проекциями городов будущего и практически в них побывают». Именно поэтому площадкой для показа выбрали Планетарий № 1, расположенный под самым большим в мире куполом диаметром 37 метров.

Работы участников оценит жюри, в которое войдут эксперты в области мультимедийного и технологического искусства, урбанисты, а также представители фестиваля-лаборатории ДЕЛЬТА'n, города-спутника Южный и СберБанка.

Конкурс проводят фестиваль-лаборатория творческого синтеза ДЕЛЬТА'n и город-спутник Южный. Куратор проекта — медиахудожник, арт-директор и сооснователь агентства Metafora Серафима Титова-Врублевская.

Город-спутник Южный — будущий район Петербурга, где планируют разместить городскую среду и научно-образовательные центры. О проекте объявили в 2011 году. По замыслу разработчиков, здесь создадут более 40 тысяч рабочих мест.