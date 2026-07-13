Дому паломника «У блаженной Ксении» на Камской вернут исторические фасады

Предстоящая реставрация предполагает воссоздание первоначального облика фасадов. Мастера восстановят оригинальный колер окраски крыши и формы дымовых труб, вернут исторический цвет и рисунок оконных рам, а также сохранят историческую планировку внутри несущих стен, включая пилоны второго этажа. Перед началом работ проект должны согласовать в Комитете по охране памятников, так как здание входит в объект культурного наследия федерального значения «Святые ворота с богадельней и часовней» на Камской, 24.

В петербургских домах паломника останавливаются верующие, которые приезжают в город, чтобы помолиться у его святых мест. Церковный дом на Камской построили в конце XVIII века. В 1883 году архитектор Карл Вербицкий придал ему современный вид. Дом паломника открылся здесь в 2022 году после первого этапа реставрации.

Жизнь святой блаженной Ксении связана со Смоленским кладбищем, которое находится поблизости. По преданию, блаженная Ксения помогала строить храм Смоленской иконы Божьей матери на территории некрополя. По ночам, когда рабочие спали, она в одиночку поднимала кирпичи на строительные леса. На этом же кладбище она была погребена в начале XIX века. В 1988 году Русская православная церковь причислила Ксению Петербургскую к лику святых.