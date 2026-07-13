Марину Владимировну выпустили в море. Так зовут тюленя из «Фонда друзей балтийской нерпы»

Хотя спасенный тюлень — самец и в фонде обычно не дают подопечным человеческих имен, в этот раз решили сделать исключение. Тюлененка нашли в апреле этого года пограничники недалеко от Высоцка в Ленинградской области. По словам специалистов фонда, он выжил буквально чудом: обычно серые тюленята рождаются с массой до 14 килограммов, а этот, уже успевший полинять к моменту обнаружения, весил всего 10 килограммов.

На выпуске тюленя в море присутствовала и его человеческая тезка Марина Владимировна. Педагог попрощалась с животным, распахнув для него дверцу переноски.

В июне «Фонд друзей балтийской нерпы» рассказал, что не может выпустить спасенных тюленей из-за бюрократической ошибки: у «Фонда друзей балтийской нерпы» различачаются коды учеты организации в налоговой, Росстате, Минюсте, ЕГРЮЛ и ЕРУЛ, программа портала «Госуслуги» не могла сформировать разрешение Росприроднадзора и присвоить ему номер. Позже зоозащитники сообщили, что им удалось решить проблему. Первых нерп в этом сезоне они выпустили 20 июня.