Павловский парк закроют в понедельник из-за уборки разрушений после грозы

В понедельник, 13 июля, Павловский парк будет закрыт для посетителей — там устраняют последствия урагана.

Сильный ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы. Деревья повалены почти на каждой аллее парка — Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и других.

«Уже выявлено более 200 утрат. К сожалению, ушли деревья, формирующие видовые перспективы, — среди них могучий дуб у реки Славянки, который парковые рабочие старательно спасали два года назад», — подчеркнули специалисты.

Сотрудники парка не пострадали, парковые павильоны тоже остались целы. К уборке поваленных деревьев сотрудники приступили еще в субботу вечером. В воскресенье, 12 июля, работа продолжается, рассказали в пресс-службе парка-заповедника «Павловск».