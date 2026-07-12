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Павловский парк закроют в понедельник из-за уборки разрушений после грозы

В музее-заповеднике считают, что таких разрушений в парке не было последние 30 лет.

Фото: Vaha73 // Shutterstock

В понедельник, 13 июля, Павловский парк будет закрыт для посетителей — там устраняют последствия урагана.

Сильный ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы. Деревья повалены почти на каждой аллее парка — Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и других.

«Уже выявлено более 200 утрат. К сожалению, ушли деревья, формирующие видовые перспективы, — среди них могучий дуб у реки Славянки, который парковые рабочие старательно спасали два года назад», — подчеркнули специалисты.

Сотрудники парка не пострадали, парковые павильоны тоже остались целы. К уборке поваленных деревьев сотрудники приступили еще в субботу вечером. В воскресенье, 12 июля, работа продолжается, рассказали в пресс-службе парка-заповедника «Павловск».

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