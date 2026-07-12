После ливней и ветра в Петербург вернется жара: температура поднимется до +29 градусов

В воскресенье, 12 июля, после разбушевавшейся накануне непогоды в Петербург и Ленобласть возвращается спокойная летняя погода. Город окажется под влиянием небольшого барического гребня с северо-востока.

В Петербурге воздух прогреется до +27…+29 градусов, в Ленобласти — до +25…+30. Ветер северо-восточный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало — около 760 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

В понедельник также без осадков. Ночью +19…+21 градус, днем +26…+28, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.