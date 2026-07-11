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В Петербурге жара: температура поднимется до +30 градусов

Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы.

Фото: Bayhu19 // Shutterstock

В субботу, 11 июля, Петербург окажется под влиянием теплого сектора циклона с центром над Белоруссией. Температура поднимется до +28…+30 градусов, в Ленобласти — +26…+31 градус.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы могут усиливаться. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что близко к норме.

В воскресенье ночью местами возможны кратковременные дожди и грозы, днем осадков не ожидается. Температура ночью составит +19…+21 градус, днем — +28…+30 градусов, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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