В Петербурге жара: температура поднимется до +30 градусов

В субботу, 11 июля, Петербург окажется под влиянием теплого сектора циклона с центром над Белоруссией. Температура поднимется до +28…+30 градусов, в Ленобласти — +26…+31 градус.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы могут усиливаться. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что близко к норме.

В воскресенье ночью местами возможны кратковременные дожди и грозы, днем осадков не ожидается. Температура ночью составит +19…+21 градус, днем — +28…+30 градусов, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.