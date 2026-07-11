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Купаться разрешили на девяти пляжах Петербурга и Ленобласти

В черте мегаполиса санитарным нормам соответствуют два городских пляжа, а в регионе — семь, сообщил Роспотребнадзор в последнем отчете о мониторинге качества воды. В конце июня в Петербурге и Ленобласти насчитывалось всего четыре места, разрешенных для купания.

vadim getmanskii / Shutterstock.com

В области купаться можно на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское, Раздолинское, а также на реке Бурной. В городе, помимо Безымянного, в этот список включили Верхнее Суздальское озеро. Всего же специалисты Роспотребнадзора проверили воду на 24 пляжах Петербурга и на 20 Ленобласти.

Купание в водоемах, где качество воды не соответствует санитарным нормам, повышает риск заражения острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А, а также другими инфекционными и паразитарными заболеваниями, предупреждает ведомство.

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