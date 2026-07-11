Велодорожки и новая зеленая зона: как идет строительство продолжения набережной Макарова, ради которой вырубили «Заросли», рассказал Смольный

На участке от моста Бетанкура до реки Смоленки, где к 2028 году появится продолжение набережной Макарова, строители готовятся устанавливать навесные гранитные блоки — они визуально соединят новый участок с уже существующим, рассказывают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Еще в 2025 году здесь располагался неофициальный парк «Заросли». Местные жители и активисты отстаивали его годами, но не смогли остановить его снос.
Панорама «Яндекс Карты», 2025 год
На сегодня со стройплощадки убрали 23 тысячи кубометров земли, пробурили треть от полутора тысяч свай (530 из 1600) и закачали около двух тысяч кубометров бетонной смеси. Металлический шпунт погружают постепенно — пока в грунт ушло 450 тонн из более чем трех тысяч запланированных.
Для следующих этапов строительства подрядчик ГК «Возрождение» использует временное инженерное решение — мобильную эстакаду протяженностью 23 метра. С ее помощью в грунт будут погружать оставшиеся металлоконструкции. Работает она по принципу конвейера: кран разбирает пройденный участок и собирает конструкцию заново дальше по маршруту, не останавливая процесс. Позже эта же эстакада понадобится для подготовки площадки под мост через Смоленку.
С учетом моста новый участок растянется больше чем на километр. В его составе — проезжая часть на 4-5 полос длиной 744 метра, пешеходная зона шириной 3 метра и отдельная велополоса в 2,5 метра. Вдоль набережной высадят около 1600 растений на участке протяженностью около 200 метров. Здесь же обустроят пешеходные дорожки и места для отдыха горожан.
Парк «Заросли»
Парк «Заросли» вырубили в начале ноября 2025 года. За год до этого, после согласования проекта набережной Макарова Комитетом по охране памятников, градозащитники начали подсчет деревьев и зафиксировали более восьми тысяч растений, хотя власти утверждали, что под снос попадает лишь несколько сотен. С конца сентября 2025 года активисты трижды добивались временного охранного статуса территории. Первый выдали 25 сентября, но в тот же день рабочие начали ставить забор. Все последующие заявки Смольный отклонил.
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