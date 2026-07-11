Велодорожки и новая зеленая зона: как идет строительство продолжения набережной Макарова, ради которой вырубили «Заросли», рассказал Смольный

На сегодня со стройплощадки убрали 23 тысячи кубометров земли, пробурили треть от полутора тысяч свай (530 из 1600) и закачали около двух тысяч кубометров бетонной смеси. Металлический шпунт погружают постепенно — пока в грунт ушло 450 тонн из более чем трех тысяч запланированных.

Для следующих этапов строительства подрядчик ГК «Возрождение» использует временное инженерное решение — мобильную эстакаду протяженностью 23 метра. С ее помощью в грунт будут погружать оставшиеся металлоконструкции. Работает она по принципу конвейера: кран разбирает пройденный участок и собирает конструкцию заново дальше по маршруту, не останавливая процесс. Позже эта же эстакада понадобится для подготовки площадки под мост через Смоленку.

С учетом моста новый участок растянется больше чем на километр. В его составе — проезжая часть на 4-5 полос длиной 744 метра, пешеходная зона шириной 3 метра и отдельная велополоса в 2,5 метра. Вдоль набережной высадят около 1600 растений на участке протяженностью около 200 метров. Здесь же обустроят пешеходные дорожки и места для отдыха горожан.