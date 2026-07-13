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Где взять июльский номер журнала Собака.ru

На обложке — прима Мариинского театра Диана Вишнёва!

Ее карьера — гран-жете межгалактического масштаба: от архаичных балетов-реконструкций до контемпорари-бэнгеров (Форсайт! Бежар! Наарин!), от Мариинского до нью-йоркского ABT, от фильмов Хамдамова до иконических кадров Демаршелье. Собрали жизнь Вишнёвой в искусстве (двойной юбилей: 50 лет и 30 лет на сцене!): вот танцлетопись, культурный эпос и спецвыпуск Собака.ru — Дианаzine!

Кино! Как устроен главный гилти плеже этого лета — костюмная мелодрама «История его служанки» с крашем из петербургской актерской династии Матвеем Лыковым и ученицей Табакова и Машкова Миланой Бруне. Спойлер: к заветному «Да, я люблю тебя!» ведут 90 серий (первые объятия в 9-й, фейковая помолвка и украденный поцелуй — в 11-й!). А главный аттракцион на пути к хэппи-энду — не только эмоциональные качели! Но и дофаминовые платья с турнюрами и кринолинами: художница по костюмам и фэшн-икона Оксана Он замиксовала ампир, бидермейер и силуэты, как у Schiaparelli из 1930-х.

Что где есть в Петербурге. Составили гайд по новому гастрономическому сезону в Петербурге: где пробовать васаби на акульем плавнике и где искать феликс-фелицис-коктейли, к кому идти на базиликовые смэши и цыпленка по-чунцински и кто сделал главную арт + файндайнинг коллаборацию этого лета.

Заказывайте свежий номер с доставкой по России в интернет-магазинах Wildberries, OZON, «Подписные издания», «Все свободны».

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), в магазинах сети «Лента» и сети «Свежая пресса», в книжных «Подписные издания» и «Все свободны».

Если вы хотите получать журнал домой или в офис, то подписывайтесь на Почте России.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В аэропорту Шереметьево свежий номер можно забрать с собой в полет из премиальных лаунжей. В терминале С (международные рейсы, 3 этаж, зона вылетов) это «Сбер» и Alfa Only Lounge, в терминале B бизнес-зал «А-Клуб».

В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.

Журнал Собака.ru традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

Рестораны

AGA

Animals

BeefZavod

Bergamot

Bist

BoBo

Café Claret

Catch 22

Chang

Charlie

Chelentano

Ciao

Closer

DA MANU

DUO Аzia

DUO Gastrobar

Faces

Frantsuza Bistro

Fresas

Futurist

Gastroli

Giallo

GooseGoose bistro

Harvest

Il Lago dei Cigni

Inner

Italy на Б. Морской

Italy на Большом

Italy на Виленском

Italy на Московском

Jam

Joli

Juan

Kira

Koi

Kona

La Biga

LAMB

MA

Mad

Made in China

Marso Polo

Matilde

Meal

Meat coin

Merci Madlen

Mia Strada

Michele

Mill

Mina

Mio Bistrot

MonChouchou

МОА

Mr.Bo

MUST

Nama

Oktav 

Pame

Pavlova Grand Cafe

Percorso

Poly

Probka

R14

Reborn

Regions

Ro

Salone Pasta&Bar

Saro

Saviv

Sea Signora

Self Edge Japanese

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Taste

Tel Aviv

Terrasa

Tondo

Vakh

VOX

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

Адище города

Б.О.Р 812

Банщики

Баски & Монегаски

Белый Рябчик

География

Гинза

Дизенгоф

Лодочная станция

Мансарда

Место

Мечтатели

Миндаль

Моццарелла бар

На Вина!

Огниво

Перемена

Пища династии Минь

Полторы комнаты

Прошуттерия

Ресторан Шаляпин

Рибай

Русская рыбалка в Комарово

Русская рюмочная №1

Рыба на даче

Сад

Северянин

Серж

Сон

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Ферма Бенуа

Шеф Маруся и Ко

Шум

ЮГ 22

Отели

6/3

Англетер

Астория

Гранд Отель Эмеральд

Скандинавия

CORINTHIA

Crown Hotel

Dom Boutique Hotel

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Grand Hotel Europe

Grand Hotel Moika22

Hideout

Hotel Indigo

Hovard Hotel

LOTTE

SO/ St. Petersburg

Sokos Hotel Palace Bridge

The Faces

Vasilievsky Hotel

Бутики

SUBBOTA

ДЛТ

Дом тканей Тиссура

Галерея бутиков Гранд Палас

DayNight

Кенгуру

Art Square Gallery

Владимир Михайлов галерея

Molecule

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БИЭМ

ГрандМед

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Дегтярные Бани

Дом Красоты Sisley

Золотой Ручей

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Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.dent

Мать и Дитя

Мать и Дитя Лахта

МЕДИ

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