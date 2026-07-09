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Пожар произошел в Театре имени Комиссаржевской

О возгорании на Итальянской, 19 сообщает МЧС.

Oleg Kliucharev / Shutterstock.com

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Спасатели локализовали возгорание. Ранее сообщалось, что пожару присвоен ранг 2. В тушении участвуют семь единиц техники и 35 человек личного состава.

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской в «Пассаже» сообщил об отмене показа спектакля «Месяц в деревне», который, как следует из архива сайта, был запланирован на 9 июля в 19:00. Зрители смогут вернуть билеты по месту приобретения, отметили в театре. При эвакуации артисты и сотрудники театра не видели прямого возгорания, сообщили Собака.ru представители учреждения.

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