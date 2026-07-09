Как городская архитектура вплетается в природу, покажут на выставке в Ротонде Маяковки на Невском

В экспозиции представлена ручная графика, которую можно увидеть в том числе в собрании Музея архитектурного рисунка в Берлине и на выставках Государственного музея архитектуры имени Щусева в Москве, а также офорты, макет и фото реализованных объектов. Как отмечают организаторы, выставка без прикрас рассказывает и о том, сколько времени необходимо на последовательное и убедительное воплощение в жизнь идей, задуманных архитектором.

Куратором проекта выступила архитектурный обозреватель, автор телеграм-канала «Архиблог» Анна Мартовицкая. По ее словам, работы Манова отрицают статичность и жесткость среды мегаполиса. Главным источником вдохновения архитектора всегда был и остается природный ландшафт с его бесконечным богатством форм и узоров, отмечает обозреватель.