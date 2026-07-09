Как городская архитектура вплетается в природу, покажут на выставке в Ротонде Маяковки на Невском

С 18 по 27 июля в библиотеке имени Маяковского на Невском проспекте, 20 пройдет персональная выставка архитектора и основателя бюро FUTURA-ARCHITECTS Олега Манова о его творческих поисках и накопленных за время практики образах. Проект, приуроченный к 25-летию творческого пути мастера, получил название «Архитектура притяжения. Back to the FUTURA».
В экспозиции представлена ручная графика, которую можно увидеть в том числе в собрании Музея архитектурного рисунка в Берлине и на выставках Государственного музея архитектуры имени Щусева в Москве, а также офорты, макет и фото реализованных объектов. Как отмечают организаторы, выставка без прикрас рассказывает и о том, сколько времени необходимо на последовательное и убедительное воплощение в жизнь идей, задуманных архитектором.
Куратором проекта выступила архитектурный обозреватель, автор телеграм-канала «Архиблог» Анна Мартовицкая. По ее словам, работы Манова отрицают статичность и жесткость среды мегаполиса. Главным источником вдохновения архитектора всегда был и остается природный ландшафт с его бесконечным богатством форм и узоров, отмечает обозреватель.
Выпускник Академии художеств им. Репина Олег Манов с 2005 работал в мастерской архитектора Евгения Герасимова, который известен благодаря своим проектам зданий Школы-студии АБДТ им. Г.А. Товстоногова, Еврейского Санкт-Петербургского Общинного Дома и выставочного комплекса «Экспофорум». В 2012 году Манов основал собственное бюро. Среди его ключевых проектов — самый большой гольф-курорт России «Шишкино» под Москвой, а также общественно-деловой центр «Графит», физкультурно-оздоровительный комплекс A-Fitness и ряд жилых зданий в жилом квартале «Новый Питер» в Ленобласти.
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