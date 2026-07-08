Торговцев черепахами у метро не останавливают штрафы. Накануне власти сообщили о наказании очередного продавца

Как сообщил Росприроднадзор 7 июля, животные, которых продавали у метро, содержатся в тесном аквариуме без доступа к суше. В нем не обеспечивается необходимый температурный режим и ультрафиолетовое излучение, которые важны для поддержания здоровья черепах. Так как продавец не соблюдает требования к содержанию животных, его привлекли к административной ответственности. После штрафа владелец прекратил продавать черепах, заявили в ведомстве.

Уже несколько лет у станций петербургского метро торгуют красноухими черепахами. Об их незаконной продаже Росприроднадзор сообщал в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. А в этом году инспекторы уже привлекали к ответственности торговцев черепахами в апреле и мае у метро «Девяткино».

В ведомстве рассказывают, что продавцы красноухих черепах чаще всего не предоставляют никаких документов. При этом покупателей уверяют, что питомцы останутся маленькими и не потребуют сложного ухода. На самом деле красноухие черепахи быстро растут, становятся довольно крупными, и содержать их гораздо сложнее. Кроме того, они могут быть переносчиками бактерий сальмонеллы, поэтому их укус может привести к заражению инфекцией.

Вне своего естественного ареала — на территории США и северной Мексики — красноухая черепаха считается одним из самых инвазивных видов в мире. Из-за сложностей в уходе некоторые владельцы избавляются от животных и выпускают их в ближайшие водоемы, что наносит значительный вред местной экосистеме. Кроме того, таким черепахам не подходит петербургский климат, поэтому, если выпустить их в природу, с наступлением холодов они могут погибнуть.