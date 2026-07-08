Номинал «Пушкинской карты» могут увеличить до семи тысяч рублей. В программу планируют включить цирки

Если инициативу утвердят, изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Одновременно программу планируют расширить: воспользоваться средствами карты можно будет не только для покупки билетов в театры, музеи, на концерты и в кино, но и на представления государственных цирков.

Включить цирки в программу поручил правительству президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре. Как отмечается в пояснительной записке, решение поможет сделать этот вид искусства более доступным для молодежи и поддержит отрасль. Работа цирков «направлена на социальную поддержку, просвещение, образование, патриотическое и духовное воспитание детей и подростков», пишут в Минкультуры.

Также из нового лимита предлагается выделить отдельный подлимит на посещение цирковых представлений, он составит до 2 тысяч рублей. Именно столько в среднем стоит билет, согласно данным «Росгосцирка».

Программа «Пушкинская карта» действует с 1 сентября 2021 года. Ею могут воспользоваться молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Сейчас ежегодный номинал карты составляет 5 тысяч рублей. Эти средства можно тратить только на билеты на культурные мероприятия, при этом на посещение кинотеатров действует отдельный лимит — до 2 тысяч рублей в год.