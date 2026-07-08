К +30 градусам приблизится температура в Петербурге на выходных

В пятницу, 10 июля, в городе будет под +24…+25 градусов, а в выходные воздух может прогреться до +30, сообщил синоптик Александр Колесов. Погода в эти дни будет преимущественно сухой, но местами может пройти небольшой кратковременный дождь.