Плату за VPN-трафик не планируют вводить, заявили в Минцифры

Вопрос о начислениях за иностранный трафик не рассматривается, заявил на заседании в Госдуме заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев, передает ТАСС. С весны власти обсуждали введение платы за использование международного трафика свыше 15 гигабайт, писали СМИ.
Введение мобильными операторами специальных списаний для пользователей VPN-сервисов обсуждали с конца марта, писал Forbes. Три источники сообщили изданию, что с такой инициативой выступил глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с операторами связи.
Сообщалось, что изначально изменения хотели запустить до 1 мая. В апреле «Ведомости» написали, что операторы попросили министерство отсрочить введение инициативы. Позже собеседники РБК рассказали, что сроки сдвинули на 1 июня, так как операторам понадобилось дополнительное время, чтобы подготовить систему и провести тесты. Другие источники издания сообщили, что запуск новых правил могут перенести на осень или даже на период после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.
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