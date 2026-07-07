Плату за VPN-трафик не планируют вводить, заявили в Минцифры

Введение мобильными операторами специальных списаний для пользователей VPN-сервисов обсуждали с конца марта, писал Forbes. Три источники сообщили изданию, что с такой инициативой выступил глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с операторами связи.

Сообщалось, что изначально изменения хотели запустить до 1 мая. В апреле «Ведомости» написали, что операторы попросили министерство отсрочить введение инициативы. Позже собеседники РБК рассказали, что сроки сдвинули на 1 июня, так как операторам понадобилось дополнительное время, чтобы подготовить систему и провести тесты. Другие источники издания сообщили, что запуск новых правил могут перенести на осень или даже на период после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.