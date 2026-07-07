Закуренная сигарета могла стать причиной пожара в Доме Ропса

На видеозаписи, опубликованной полицией в соцсетях, мужчина рассказал, что находился в ЖК «Петровская доминанта». По его словам, в нетрезвом состоянии он зашел в Дом Ропса, закурил и уснул. Проснулся он от шума пламени. После этого мужчина вернулся в жилой комплекс. Позже, по его словам, ему позвонил начальник и сообщил, что «его ищут».

«Пожар произошел по моей невнимательности и неосторожности. Умысла никакого не было», — рассказал петербуржец.

Особняк Ропса был практически уничтожен огнем 6 июля, рассказали в Комитете по охране памятников (КГИОП). Там также сообщили о подготовке заявления о возбуждении уголовного дела по факту пожара. О возгорании в здании спасателям сообщили в 14:09, спустя два часа они потушили огонь, отчитались в МЧС. По данным МВД, в результате пожара никто не пострадал.

Дом Ропса — объект культурного наследия регионального значения, построенный в начале XX века для нефтепромышленника Эрнеста Ропса. Его семья появилась на Петровской косе во второй половине XIX века после аренды участка под производство. Точная дата строительства и имя архитектора не сохранились. По оценкам исследователей, дом возведен в 1912–1913 годах на месте сгоревших административных зданий завода.

В последние годы здание пустовало. КГИОП сообщил, что с 2023 года дом находится в управлении СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды». К 2027 году его должны были отреставрировать и отремонтировать, однако необходимой документации для работ ведомство не получало. В рамках строительства нового яхт-клуба в нем планировали разместить музей. Стоимость проектирования оценивали в 52 млн рублей.