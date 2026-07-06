Погружение в жизнь семинаристов и прогулка по храму Иоанна Богослова: стартует 11-й сезон бесплатных экскурсий «Открытого город»

Экскурсанты смогут побывать в семинарском корпусе, здании библиотеки и главном здании академии. Гостям покажут ректорский коридор, читальный зал и музейные экспозиции, а также расскажут о распорядке дня семинаристов и их подготовке к будущему служению в Русской православной церкви. Маршрут также включает посещение храма во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где хранится икона Божией Матери «Знамение» Царскосельская.

Всего в новом сезоне «Открытого города» запланировано около тысячи бесплатных мероприятий. Помимо уже существующих экскурсий, в программу вошли новые маршруты, квесты, лекции историков и краеведов.

Проект «Открытый город» работает с 2016 года, его вместе с Комитетом по охране памятников развивает городское отделение ВООПИиК. Он знакомит жителей и гостей Петербурга с памятниками архитектуры и другими объектами культурного наследия. За это время к проекту присоединились более 129 тысяч человек.