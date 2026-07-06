Смерч заметили в небе над Петербургом

Сообщается, что природное явление горожане увидели над Васильевским островом. Одно из видео, судя по расположению зданий в кадре, было снято у общежития № 3 Горного университета на Наличной, 46, к1.

Смерч — сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до километра, в котором воздух вращается со скоростью до 100 метров в секунду, пишет МЧС. Он обычно возникает в грозовом облаке и ча­сто распространяется до поверхности земли или воды. Воздух в смерче вращается против часовой стрелки и втягивает с земли пыль, воду и различные предметы. Как правило, такие вихри существуют не больше нескольких часов.

Условия для возникновения опасных вихрей в России складываются все чаще — виной тому, вероятно, глобальное потепление. Насколько безобидны смерчи в Финском заливе и что за опасность может скрываться за красивым словом «деречо», Собака.ru узнала у замдиректора Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского.

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