Статуи нерп на пляже в Репине показал Смольный

Фотографиями Разумишкин сопроводил отчет о том, как проходит благоустройство городских пляжей в этом году. По его словам, зону отдыха в Репине планируют открыть к августу. На ее территории уже установили качели и скамейки, рабочие продолжают монтировать настилы и игровую площадку. Также на участке появится площадка для пляжного футбола.

На пляже «Новый» в Сестрорецке обновят мебель, административно-бытовой комплекс с туалетами и душевыми, шезлонги, видовые качели, а также пешеходные дорожки, в том числе для маломобильных граждан. На побережье озера Разлив завезли белый песок. Здесь также монтируют настил и детскую площадку. По словам чиновника, площадь пляжа увеличили почти вдвое.

До конца года на пляжах Курортного района установят около 300 камер видеонаблюдения, оснащенных искусственным интеллектом. Они позволят в режиме реального времени выявлять потенциальные правонарушения. Сейчас установлено уже более 245 таких устройств, отмечает Разумишкин. Специалисты также устанавливают уличное освещения и систему оповещения, чтобы напоминать отдыхающим о правилах поведения на пляжах.

При этом новостям о благоустройстве рады не все. Так, местный житель в комментариях под постом Разумишкина раскритиковал ход благоустройства пляжа «Чудный» в Репино, заявив, что работы наносят ущерб реликтовым соснам. По его словам, в лесной зоне рядом с рестораном «Залив» повреждены корни деревьев, а с пляжа в течение нескольких дней вывозят песок, которым засыпают ямы после земляных работ, поверх отсыпая щебень. Автор комментария поинтересовался, имеются ли у администрации необходимые для проведения работ разрешения.

К началу летнего сезона в Петербурге привели в порядок девять пляжей, однако открыть купальный сезон так и не удалось: Роспотребнадзор не разрешил заходить в воду ни на одном из городских водоемов, так как обстановка на них не соответствовала санитарных нормам. Ко 2 июля ведомство разрешило купаться в Верхнем Суздальском озере в Петербурге, а также в озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское, Раздолинское и реках Вуокса и Бурная в Ленобласти.