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С колокольни Спаса на Крови сняли строительные леса

Позолоченный купол, скрытый как минимум два года, снова открыт взгляду. Это видно на онлайн-трансляции с веб-камеры geocam.ru.

Фото: скриншот онлайн-трансляции с веб-камеры geocam.ru

Реставрацию собора рассчитывают завершить до конца этого года. Параллельно в храме продолжается ремонт фасадов. Специалисты уже восстановили мозаику «Христос во славе» на южном фасаде, обновили кровлю, керамическую черепицу, золочение главки и креста, а также проверили состояние несущих конструкций здания.

Напомним, что на реставрацию ограды у Спаса на Крови планируют выделить 45 млн рублей. Работы должны завершиться к 10 декабря 2027 года.

Спас на Крови — один из главных туристических символов Петербурга. Храм Воскресения Христова был возведен на месте убийства императора Александра II народовольцами, случившегося 1 марта 1881 года. В центре города, которому свойственен европоцентризм, собор выделяется пестрым неорусским оформлением.

Здание строили почти четверть века по проекту архитектора Альфреда Парланда при участии архимандрита Игнатия. Храм освятили в 1907 году. Сейчас объект федерального значения находится в ведении музея «Исаакиевский собор».

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